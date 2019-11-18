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SWAY CHATS WITH OUR 2019 MTV EMA GENERATION CHANGE HONOREES ON THE RED CARPET

18.11.2019
02:21

NAJLEPSZE MOMENTY BECKY G

Host Becky G stole our hearts this year at the 2019 MTV EMA!
06.11.2019
03:00

MTV EMA 2019 W 180 SEKUND

06.11.2019
03:02

NAJCIEKAWSZE MOMENTY MTV EMA 2019

06.11.2019
02:00

POWTÓRKA CZERWONEGO DYWANU: NAJLEPSZE STYLÓWKI GALI 2019

06.11.2019
03:00

HARRIET ROSE ROZMAWIA Z GWIAZDAMI ZA KULISAMI

06.11.2019
04:00

RAZEM Z PROWADZĄCĄ BECKY G WITAMY NA MTV EMA 2019 W HISZPANII, W SEWILLI

BECKY PRZEDSTAWIA NOMINOWANĄ W KATEGORIACH 'NAJLEPSZY PUSH' I 'NAJLEPSZY DEBIUT' - MABEL
04.11.2019
02:38

NAGRODA W KATEGORII 'NAJLEPSZY ARTYSTA POPOWY' TRAFIA DO...

04.11.2019
01:39

BECKY G WYZWAŁA TANCERZY FLAMENCO DO BITWY

04.11.2019
00:21

BECKY G ZAPOWIADA AVĘ MAX

04.11.2019
00:32

BECKY G ZAPOWIADA NCT 127

04.11.2019
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BECKY G ZAPOWIADA GREEN DAY

04.11.2019
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HALSEY WRĘCZA NAGRODĘ "ROCK IKONA" LIAMOWI GALLAGHEROWI

04.11.2019
02:17

BECKY G I TERRY CREWS PRZEDSTAWIAJĄ NAJLEPSZYCH ARTYSTÓW Z CAŁEGO ŚWIATA

04.11.2019
02:47

SOFIA REYES I ABRAHAM MATTEO OGŁASZAJĄ ZWYCIĘZCĘ W KATEGORII 'NAJLEPSZY DEBIUT'

04.11.2019
03:02

JOAN SMALLS I SWAY CALLOWAY OGŁASZAJĄ ZWYCIĘZCĘ W KATEGORII 'NAJLEPSZY ARTYSTA ROCKOWY'

04.11.2019
02:11

PAZ VEGA I DOUTZEN KROES OGŁASZAJĄ ZWYCIĘZCĘ W KATEGORII 'NAJLEPSZY ARTYSTA HIP HOPOWY'

04.11.2019
03:45

AFROJACK I GEORGINA RODRIGUEZ OGŁASZAJĄ ZWYCIĘZCĘ W KATEGORII 'NAJLEPSZA WSPÓŁPRACA'

04.11.2019
05:49

GREEN DAY 'FATHER OF ALL / BASKETCASE' LIVE

03.11.2019
03:56

AKON & BECKY G 'COMO NO' LIVE

03.11.2019