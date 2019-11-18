REKLAMA
Oglądasz
02:21
NAJLEPSZE MOMENTY BECKY G
Host Becky G stole our hearts this year at the 2019 MTV EMA!
06.11.2019
04:00
RAZEM Z PROWADZĄCĄ BECKY G WITAMY NA MTV EMA 2019 W HISZPANII, W SEWILLI
BECKY PRZEDSTAWIA NOMINOWANĄ W KATEGORIACH 'NAJLEPSZY PUSH' I 'NAJLEPSZY DEBIUT' - MABEL
04.11.2019
03:02
JOAN SMALLS I SWAY CALLOWAY OGŁASZAJĄ ZWYCIĘZCĘ W KATEGORII 'NAJLEPSZY ARTYSTA ROCKOWY'
04.11.2019
02:11
PAZ VEGA I DOUTZEN KROES OGŁASZAJĄ ZWYCIĘZCĘ W KATEGORII 'NAJLEPSZY ARTYSTA HIP HOPOWY'
04.11.2019