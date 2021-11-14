CZERWONY DYWAN EMA 2021
1 / 24
Ed Sheeran
2 / 24
Becca D
3 / 24
Montana Brown
4 / 24
Bogi Puskas-Dallos, Peter Puskas
5 / 24
Tamaska Gabi
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6 / 24
Saweetie
7 / 24
Girl in red
8 / 24
Maluma
9 / 24
Olly Alexander
10 / 24
Rita Ora, Taika Waititi
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11 / 24
Winnie Harlow
12 / 24
Yungblud
13 / 24
Adam Hanol, Marci Pal
14 / 24
Brian Willett, Eddie Fisher, Zach Filkins, Drew Brown, Ryan Tedder, Brent Kutzle
15 / 24
Dan Reynolds, Wayne Sermon, Ben McKee, Daniel Platzman
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16 / 24
Diana Sirokai
17 / 24
Drew McIntyre
18 / 24
Griff
19 / 24
JC Stewart
20 / 24
Joel Corry
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