CZERWONY DYWAN EMA 2021

Ed Sheeran

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Ed Sheeran

Becca D

2 / 24

Becca D

Montana Brown

3 / 24

Montana Brown

Bogi Puskas-Dallos, Peter Puskas

4 / 24

Bogi Puskas-Dallos, Peter Puskas

Tamaska Gabi

5 / 24

Tamaska Gabi

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Saweetie

6 / 24

Saweetie

Girl in red

7 / 24

Girl in red

Maluma

8 / 24

Maluma

Olly Alexander

9 / 24

Olly Alexander

Rita Ora, Taika Waititi

10 / 24

Rita Ora, Taika Waititi

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Winnie Harlow

11 / 24

Winnie Harlow

Yungblud

12 / 24

Yungblud

Adam Hanol, Marci Pal

13 / 24

Adam Hanol, Marci Pal

Brian Willett, Eddie Fisher, Zach Filkins, Drew Brown, Ryan Tedder, Brent Kutzle

14 / 24

Brian Willett, Eddie Fisher, Zach Filkins, Drew Brown, Ryan Tedder, Brent Kutzle

Dan Reynolds, Wayne Sermon, Ben McKee, Daniel Platzman

15 / 24

Dan Reynolds, Wayne Sermon, Ben McKee, Daniel Platzman

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Diana Sirokai

16 / 24

Diana Sirokai

Drew McIntyre

17 / 24

Drew McIntyre

Griff

18 / 24

Griff

JC Stewart

19 / 24

JC Stewart

Joel Corry

20 / 24

Joel Corry

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Jordan Napieray, Badmomzjay

21 / 24

Jordan Napieray, Badmomzjay

Kim Petras

22 / 24

Kim Petras

Ethan Torchio, Thomas Raggi, Damiano David, Victoria De Angelis, Måneskin

23 / 24

Ethan Torchio, Thomas Raggi, Damiano David, Victoria De Angelis, Måneskin

Manu Gavassi

24 / 24

Manu Gavassi