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Rita no puede esperar a presentar los EMA desde su localidad
01/08/2015
Rita Ora tiene muchas ganas de presentar los EMA en su ciudad natal y revela algunas de las ventajas que conlleva ser el anfitrión de MTV EMA 2017.
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